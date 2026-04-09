«Artemis 2»-Crew bereitet sich auf Landung vor

Keystone-SDA

Die vier Crewmitglieder der "Artemis 2"-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor. Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: Kanada könne "gar nicht stolzer auf euch sein", sagte er.

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(Keystone-SDA) Die Crew habe – nachdem sie von dem Song «Under Pressure» von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, den US-Astronauten Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hiess es von der Nasa. Einen Schnelligkeitsrekord wird die Crew dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling.