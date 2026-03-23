«Celebration»: Eine Tournee zum 80. Geburtstag von Pepe Lienhard

Keystone-SDA

Der Schweizer Musiker Pepe Lienhard wird (heute) Montag 80 Jahre alt. Der Bandleader, Saxophonist und Arrangeur gilt als einer der grossen Entertainer des Landes. Mit seiner Big Band geht er im Frühling auf Tournee und hat ein neues Album am Start.

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(Keystone-SDA) Amriswil, Zürich, Schaffhausen, dann weiter nach Basel, Bern, Luzern: Elf Stopps umfasst die diesjährige Tournee der Pepe Lienhard Big Band. Es ist eine Tour im Zeichen des 80. Geburtstags des Bandleaders. Nicht umsonst heisst sie «Celebration».

Peter Rudolf Lienhard, wie er mit vollem Namen heisst, wurde 1946 in Lenzburg geboren und steht seit 60 Jahren auf regionalen, nationalen und internationalen Bühnen.

Zum allerersten Mal tat er dies im Alter von zwölf Jahren. Bereits in der Schulzeit gründete er seine erste Band. Zur Musik sei er durch den amerikanischen Musikproduzenten Quincy Jones gekommen, wie er der «Schweizer Illustrierte» jüngst erzählte. Als 15-Jähriger habe er Jones im Radio gehört und gewusst, so wolle er Musik machen.

Trotzdem entschied sich Lienhard für ein Jurastudium – und brach nach vier Semestern ab. Mit etwa 23 beschloss er, auf die Karte Musik zu setzen. Im Jahr 1969 gründete er das Pepe Lienhard Sextett. «Sheila Baby» von 1976 gilt bis heute als einer von Lienhards grössten Hits.

Es geht ihm gut

Das Sextett nahm 1977 am Eurovision Song Contest mit dem Titel «Swiss Lady» teil und erreichte den sechsten Platz. Das Lied war im Anschluss wochenlang in den Hitparaden vorne mit dabei.

Lienhard teilte die Bühne schon mit Weltstarts wie Frank Sinatra, Quincy Jones oder Whitney Houston. Er war auch ein Wegbegleiter von Udo Jürgens: Während 37 Jahren leitete er dessen Begleitorchester. Der Jazzmusiker führte auch über Jahre die Swiss Army Big Band an – das musikalische Aushängeschild der Schweizer Armee.

2006 erhielt der Aargauer den Swiss Jazz Lifetime Achievement Award für sein Lebenswerk; 2016 den Prix Walo in der Kategorie Big Band sowie den Ehren-Prix Walo. «Qualität war immer unser höchstes Anliegen», sagte der Musiker 2021 der Nachrichtenagentur Keystone-SDA anlässlich seines 75. Geburtstags.

Der gebürtige Aargauer gilt als Tierfreund: Sein erster Berufswunsch sei Zoodirektor gewesen. Noch heute hat er einen Hund und Hühner zuhause in Frauenfeld TG, wo er mit seiner Ehefrau Christine lebt. Lienhard hat mehrere Kinder und Enkelkinder.

Ihm gehe es gut, sagte er diese Woche in einem Interview mit den Zeitungen von CH Media. Auf sein Alter angesprochen, antwortete er, er sei froh und dankbar, könne er, solange es geht, auf der Bühne stehen. Schon 2021 äusserte er sich bei Keystone-SDA zu seiner Zukunft: «Nach einem Projekt hatte ich immer unmittelbar das nächste im Kopf.»

Auch das Album heisst «Celebration»

Wichtig seien für ihn Freunde und Familie. Er trinke viel Wasser, bewege sich oft und ernähre sich ausgewogen, erwähnte er bereits zu verschiedenen Anlässen. Er habe auch angefangen, seine Schritte zu zählen, sagte er 2025 dem «Blick».

Nebst der Tournee hat Lienhard auch eine neue Doppel-CD mit einem Querschnitt durch seine Karriere am Start. Wie die Tour trägt sie den Namen «Celebration».