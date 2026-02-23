«Dr Döifel rybt sich gnüsslig d Händ»: Auswahl an Schnitzelbänken

Dutzende Schnitzelbank-Formationen ziehen ab Montagabend an der Basler Fasnacht durch die Beizen und Cliquenkeller. Aus Hunderten von Versen über das nationale und internationale Geschehen hier eine kleine Auswahl.

(Keystone-SDA) Klar dominiert US-Präsident Donald Trump dieses Jahr die Schnitzelbank-Verse. Seine Aussenpolitik, die tödlichen ICE-Einsätze sowie der Zollhammer gegen die Schweiz und die Verhandlungen von Bundesrätin Karin Keller-Sutter bieten Stoff für bitterböse Pointen:

* Wo mir gheere dass d Käller-Sutter mit em Trump delefoniert Isch uns glaar, das Gsprööch hät besser d Betty Bossi gfiert E diefere Zoll z erwarte wäri au bi dere vermässe Immerhiin e Rezäpt gäbs um die Chlorhiener z frässe (Dr Schmelzpunggt) * Worum, um Himmels Wille, gniesst dä Trump esoo vyyl Schoonig? Dr Döifel rybt sich gnüsslig d Händ und maint: Dä hol i noonig. Wenn en aifach mache loss, no wird er als wie bööser, und wenn en hool, bin ych kai Döifel, sondern dr Erlööser. (Dreydaagsfliege) * Y ha mym Sohn, däm in Amerika am Delifon gsait: „Loos Sohnemaa! Y schigg dr e Päggli Ricola. Aber gäll wenn das aakunnt, däggsch denn dra, gisch, damit mer ys dr Zoll kenne spaare, im Presidänt none Rolex und e Goldbaare. (Wanderratte) * Egal, was d Käller-Sutter sait, was uusekunnt isch s Lätze. Woorschyynlig will dr Trump und si nid vom Glyyche schwätze: Bi 15 dänggt si an Prozänt und Zöll für d Induschtryy. Und dä Sauhund dänggt bi 15: s dörf au jünger syy. (Zwätschgesalaat) * Dr Trump het welle ICE and Olympiade schigge Mailand het ihm gsait, das kasch im Fall grad knicke Z Berlin, do wär das anders ko, ich find’s extrem Em Merz gfallt ICE, die löse sini Stadtbildproblem (Katzegsang) Die automatischen Durchfahrtskontrollen in der Baselbieter Vorortsgemeinde Birsfelden haben schweizweit und sogar international für Aufsehen gesorgt. Auch das ist ein beliebtes Sujet. Ein Schnitzelbank spannt den Bogen zum ESC 2025 in Basel und zum Regierungspräsidenten Conradin Cramer, der dort gerne im Rampenlicht war:

* Jetz nach däm E-S-C het Basel nümm vyyl z mälde. Drum syyg dr Cramer küürzlig züüglet – uf Birsfälde. Är häig e Wohnig mit eme Balkon voornedraa und lächli jeedesmoll, wenns blitzt, in d Kamera. (Singvogel) * Bisch superriich und nymmi leedig, Buechsch für d Hochzyt ganz Venedig. Trüffel, Hummer, tüüre Wyy, Gäld verprasse, das muess syy. Dr neuschti punkto Dekakdänz, Leischtet sich jetzt d Prominänz: E Auto Korso am Hochzytsstart, Wo äxtra durch Birsfälde fahrt! (MS Fischbrötli) * Unsre Fründ dr Andi isch syt Daage lyycht nervöös Het extäärn bitzli gschmüüselet – eläi das isch scho böös Jetz hän sy dää no gfilmt drbyy und diens dr Frau grad mälde Schuld isch nit e Kisscam – s isch e Blitzer in Birsfälde. (Spootschicht Rhygass) * Auch die SVP bekommt in den Schnitzelbänken ihr Fett ab. Sei es wegen ihrer Hellebarden-Abwehr gegen die EU-Verträge oder wegen der Initiative für eine 10-Millionen-Schweiz:

* D SVP het Angscht es woone in dr Schwyz bald zää Milioone, obwool d Geburte-Roote uff em Diefpunggt ligt. Dr Schwyzer het, de glaubsch es nit, Ains Komma Zwai Niin Kind im Schnitt. Das finde mir vom Duurschschnitts-Schwyzer nit soo gschiggt. S erschte Kind isch sicher härzig, aber s bruucht doch denn nit mee, will s Komma Zwei Niin-Kind das wäält jo speeter sicher d SVP (Gwäägi) * Mit Hellebarde trätte d SVP-ler Maa für Maa eidgenössisch-sänggrächt geege Unterwärfig aa. Bim Trump hingeege sotte si uff andri Waffe setze: Mit Hellebarde ka me sich bim Krieche lyycht verletze. (Dreydaagsfliege) * Die Sorgen um den Kampfjet F-35 sind ebenfalls in den Basler Schnitzelbankversen gelandet:

* Dr Pfischter will die Flieger us den U-S-A jetz in dr Variante «ohne Triebwerk» haa. Es häig in Züüri doch bestimmt vom letschte Johr no drei-vier ussrangierti Laubblööser voor. (Singvogel) * Zum Schluss noch ein Vers über die letztjährige Volksabstimmung über die Abschaffung des Eigenmietwerts: