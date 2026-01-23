«Falsche Handwerker» sind im Kanton Solothurn auf Diebestour

Keystone-SDA

Im Kanton Solothurn haben "falsche Handwerker" in den vergangenen Tagen mehrere Personen zu Hause aufgesucht und bestohlen. Meist verschafften sich laut Polizeiangaben zwei Trickdiebe unter dem Vorwand, eine Arbeit ausführen zu müssen, Zutritt zu Wohnungen und Häusern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es seien mehrere Fälle gemeldet worden, bei denen mutmassliche Trickdiebe vorgaben, die Heizung oder Stromanschlüsse kontrollieren zu müssen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit.

Danach seien die potentiellen Opfer innerhalb der Wohnung von einem der «falschen Handwerkern» in ein Gespräch verwickelt worden, um die Person abzulenken. In der Regel habe währenddessen der zweite Trickdieb die Wohnung nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Die Opfer hätten die Diebstähle oft erst später bemerkt.

Die Kantonspolizei mahnte in der Medienmitteilung zu erhöhter Vorsicht. So sollten etwa einzig Handwerker in die Wohnung gelassen werden, die selbst bestellt oder von der Hausverwaltung angekündigt worden seien. Ein gesundes Misstrauen schade nie, hiess es.