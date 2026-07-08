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«Historisch» – Kommentare aus dem Bundesrat zum Sieg der Nati

Keystone-SDA

Nach dem 4:3-Treffer im Penaltyschiesssen gegen Kolumbien ist die Schweiz aus dem Häuschen. Und gleich zwei Bundesratsmitglieder gratulierten der Nati.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Ein historischer Schritt in Richtung Final! Herzliche Gratulation an die ganze Nati», schreibt Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X. Dazu teilte er Jubel-Bilder und Videos aus Mexiko, wo er sich derzeit für Wirtschaftsgespräche aufhält. Seine Delegation trug rote Mützen, er selber einen rot-weissen Schal.

Sportminister Martin Pfister lässt über den VBS-Kanal auf X folgendes verlauten: «Die Nati schreibt Schweizer Sportgeschichte! Erstmals seit der Heim-WM 1954 steht die Schweiz wieder in einem WM-Viertelfinal. Wahnsinn! Die Mannschaft begeistert das ganze Land und ist Vorbild für die nächste Sport-Generation. Bravo!»

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