«König der Schweiz» ist dankbar für die Wählerstimmen

Keystone-SDA

Jonas Lauwiner, der 31-Jährige aus Burgdorf, der sich selbst als "König der Schweiz" bezeichnet, zeigte sich am Sonntag gegenüber Keystone-SDA mit Blick auf die Grossratswahlen "dankbar für die vielen Stimmen". Bei den Regierungsratswahlen habe er keine Erwartungen.

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(Keystone-SDA) Als Neuling ohne Partei im Rücken sei es schwer, sagte er im Ratshaus. Mit dem heutigen Resultat werde er aber eine Standortbestimmung haben, auf die er aufbauen könne.

Jonas Lauwiner posiert gerne zum Beispiel in weisser Paradeuniform vor einer Flugabwehrkanone oder einem Panzer. Nach Ansicht von Beobachtern sind die Erfolgschancen von Jonas Lauwiner, Mitglied des Stadtrats von Burgdorf, gering, wenn nicht gar nicht vorhanden. Seine Liste trägt den nüchternen Titel «König JL».