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«Landwirtschaft ist von der Trockenheit hart getroffen»

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat am Freitag zu einem Anlass zum Thema Trockenheit in der Landwirtschaft geladen. Vor der Kulisse ausgetrockneter Felder in Wittinsburg BL wurden die Probleme und mögliche Lösungen präsentiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Landwirtschaft ist von der Trockenheit hart getroffen», sagte Christian Hofer, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW). In allen Regionen hätten sich Regendefizite aufgebaut, der Jura und östliches sowie westliches Mittelland seien besonders stark betroffen. In den letzten Tagen habe es dort bis zu 80 Prozent weniger geregnet als die Norm.

Laut Hofer hilft der Bund etwa mit früheren Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe und der Aufhebung der Zölle auf Heuimporte per 1. August. Eine Senkung der Einfuhrzölle auf Futtermais per 15. August wurde am Freitag angekündigt.

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