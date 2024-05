“Rütli” fährt neu mit Strom statt mit Diesel auf Vierwaldstättersee

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Das älteste aktive Motorschiff auf dem Vierwaldstättersee wird neu von einem Elektromotor angetrieben. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees hat die 1929 vom Stapel gelassene “MS Rütli” zur “eMS Rütli” umgerüstet.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) hat am Donnerstagnachmittag das in ihrer eigenen Werft Shiptec umgebaute Schiff vorgestellt. Ihre erste fahrplanmässige Fahrt wird die elektrifizierte “Rütli” am Samstag mit dem Start des Sommerfahrplans unternehmen.

Das Schiff ist nicht nur das älteste noch aktive Motorschiff der Schifffahrtsgesellschaft, sondern mit seinen 22 Meter Länge auch das kleinste. Es kommt vor allem für Spazierfahrten in der Luzerner Seebucht oder für Anlässe zum Einsatz.

Gebaut worden war die “MS Rütli” vor fast hundert Jahren in Deutschland. Die SGV erhielt es als Teil einer Konventionalstrafe, weil die Werft das von ihr gebaute Dampfschiff Stadt Luzern mit Mängeln ausgeliefert hatte.