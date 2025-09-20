The Swiss voice in the world since 1935
«Wer ist Laura?» – Reese Witherspoon verrät vollen Namen

Die Hollywood-Stars Jennifer Aniston (56) und Reese Witherspoon (49) sind seit 25 Jahren miteinander befreundet. Derzeit sind sie gemeinsam in der vierten Staffel der Streaming-Serie "The Morning Show" zu sehen - doch Witherspoon kann den "Friends"-Star immer noch verblüffen. Erst jetzt lernte Aniston den vollen Namen der Oscar-Preisträgerin kennen.

1 Minute

(Keystone-SDA) In einem gemeinsamen Auftritt bei dem Entertainment-Netzwerk «LADbible» sollte Aniston den zweiten Vornamen von Witherspoon raten – und lag völlig falsch. Sie heisse Laura Jeanne, offenbarte Witherspoon schliesslich. «Wer ist Laura? Wer zum Teufel ist Laura?», reagierte Aniston sichtlich erstaunt.

Reese sei ein weiterer Vorname, erklärte Witherspoon, angelehnt an den Geburtsnamen ihrer Mutter. Sie sei schon früh Reese genannt worden, erzählte die Schauspielerin weiter.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

