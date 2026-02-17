Über 1300 Menschen sind in Graubünden wegen Schneefällen ohne Strom

Keystone-SDA

In Graubünden ist wegen der starken Schneefälle in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. In Obersaxen stürzte am Montagabend ein Baum auf eine Stromleitung. Andernorts sorgten Schneeentladungen zu Stromausfällen. 1334 Haushalte waren betroffen.

(Keystone-SDA) Die Stromunterbrüche hätten von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden gedauert, schrieb das Energieunternehmen Repower am Dienstagvormittag. Betroffen waren demnach Haushalte in der Surselva und im Prättigau.

In Obersaxen stürzte am Montagabend ein Baum wegen der Schneelast auf eine 16-kV-Leitung. Folglich waren 640 Menschen über teilweise mehrere Stunden ohne Strom. Ebenfalls am Montag sorgte eine Schneeentladung bei Valendas für einen Unterbruch in 300 Haushalten. Am Dienstagmorgen sorgten ebenfalls Schneeentladungen in Valzeina und Grüsch für Stromausfälle in knapp 400 Haushalten.