Über 140 km/h in der 80er-Zone: Luzerner Polizei stoppt drei Raser

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in der vergangenen Woche drei Autofahrer gestoppt, die mit jeweils über 140 km/h durch 80er-Zonen gerast sind. Alle drei wurden wegen des Rasertatbestands angezeigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf der Kantonsstrasse in Mauensee hatte ein 20-jähriger Schweizer in der Nacht auf Sonntag 160 km/h auf dem Tacho, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Führerausweis musste er abgeben.

In Malters preschte ein 33-jähriger Schweizer am Freitag mit 150 km/h über die Kantonsstrasse im Gebiet Oberrängg. Eine Patrouille fing ihn ab. Auch er wurde festgenommen und musste den Führerausweis aushändigen.

Mit 148 km/h fuhr ein 52-jähriger Brasilianer am vergangenen Mittwoch auf der Rothenburgstrasse in Eschenbach. Die Polizei stoppte ihn vor Ort.

Die drei Raser dürfen vorerst kein Motorfahrzeug mehr lenken. Die Untersuchungen führen die Staatsanwaltschaften Emmen und Sursee.