Über 35’000 Musikfans am Fusse des Matterhorns

Keystone-SDA

Das 17. Zermatt Unplugged hat in den vergangenen fünf Tagen über 35'000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Internationale Musikerinnen und Musiker wie Herbert Grönemeyer, Emeli Sandé und Placebo traten an verschiedenen Orten im Walliser Bergdorf auf.

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(Keystone-SDA) Herbert Grönemeyer habe an zwei Abenden eine spezielle Unplugged-Show gespielt, teilten die Organisatoren des Musikfestivals in der Nacht auf Sonntag mit. Der deutsche Musiker feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Im Hauptzelt seien auch die britische Soul-Sängerin Emeli Sandé und der britische Künstler Tom Odell aufgetreten. Den Abschluss am Samstagabend gestaltete die Band Placebo, ebenfalls aus Grossbritannien, um Brian Molko und Stefal Olsdal.

In kleineren Lokalen wie dem Club Vernissage oder der Kapelle Winkelmatten fanden Konzerte in intimerer Atmosphäre statt. Dort spielten unter anderem James Walsh, Rea Garvey und Isaac Gracie. Der Schweizer Musiker Noah Veraguth sei im Ronnie Scott’s Jazz Club aufgetreten.

Als Neuheit führte das Festival «Music & Breath Experiences» ein. Laut den Veranstaltern soll dieses Format, bei dem Musik mit bewusster Atmung verbunden wird, weiterentwickelt werden. Die nächste Ausgabe des Zermatt Unplugged findet vom 6. bis 10. April 2027 statt.