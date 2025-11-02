Überholmanöver endet in Tübach SG an Strassenlaterne

Keystone-SDA

Bei einem missglückten Überholmanöver in Tübach SG ist in der Nacht auf Sonntag hoher Sachschaden entstanden. Ein 27-jähriger Autolenker war laut Kantonspolizei St. Gallen fahrunfähig unterwegs.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wollte gegen 2.50 Uhr einen anderen Wagen überholen und prallte dabei mit diesem zusammen. Das Auto des 26-jährigen Überholten schleuderte in einen Zaun und in Büsche. Das Fahrzeug des 27-Jährigen krachte in ein Brückengeländer und eine Strassenlaterne. Beide Lenker und ihre Mitfahrenden blieben unverletzt.

Der fahrunfähige 27-Jährige musste Blut- und Urinproben abgeben. Ihm wurde der Führerausweis entzogen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.