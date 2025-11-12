The Swiss voice in the world since 1935
Überreste von vermisstem Alpinisten nach über 30 Jahren gefunden

Keystone-SDA

Am Obergabelhorn in Zinal VS haben Alpinisten menschliche Überreste gefunden. Die Überreste gehören einem Alpinisten, der seit über 30 Jahren als vermisst gilt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Alpinisten entdeckten die menschlichen Überreste beim Aufstieg auf das Obergabelhorn am 15. Oktober, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte. Per Helikopter stellte die Polizei am Fundort die Überreste sowie persönliche Gegenstände sicher. Die Staatsanwaltschaft eröffnete daraufhin eine Untersuchung.

Am 4. November 1994 verschwanden in diesem Gebiet zwei Alpinisten. Eine der beiden Personen war im Jahr 2000 gefunden worden. Mit dem Fund des zweiten Alpinisten konnte nun das Verschwinden der beiden Männer vollständig aufgeklärt werden, schrieb die Polizei. Beim Gefundenen handelt es sich um einen 1969 geborenen Schweizer.

