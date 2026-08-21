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100’000 Franken Schaden nach Selbstunfall in Romanshorn TG

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall mit einem Auto ist am Donnerstagabend in Romanshorn TG ein Sachschaden von rund 100'000 Franken entstanden. Eine 23-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 25-jähriger Autofahrer war kurz nach 20 Uhr auf der Friedrichshafnerstrasse in Richtung Arbonerstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Im Bereich der Werft habe der Mann aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto habe die Gegenfahrbahn überquert, sei mit einem Kandelaber kollidiert und schliesslich im Gleisbett zum Stillstand gekommen.

Zur Spurensicherung wurde laut Mitteilung der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Staatsanwaltschaft verfügte die Sicherstellung des Autos. Dem Autofahrer wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.

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