140 Gratiskonzerte am 60. Montreux Jazz Festival

Keystone-SDA

Anlässlich seiner 60. Jubiläumsausgabe lockt das Montreux Jazz Festival wieder mit einem Gratisprogramm: Konzerte, DJ-Sets und Anlässe wie eine Ausstellung oder Filmvorführungen - insgesamt über 700 Anlässe.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Entlang des Seeufers sowie im neu gestalteten Kongresszentrum «2M2C» finden die Gratisanlässe statt. Interessant dürfte es im «2M2C» insbesondere für Clubgängerinnen und -gänger werden: Darin befindet sich neu der Duplex, in dem elektronische Sounds über zwei Etagen dröhnen, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Hier legt etwa Melanie Havens aus Berlin auf, aus den Niederlanden steigert Grace Dahl mit High Energy Techno das Tempo und mit Eris Drew ist eine queere Ikone der US-Rave-Szene dabei.

Rüfüs du Sol kehren im übrigen nach ihrem letztjährige Liveauftritt auf der Seebühne mit einem DJ-Set nach Montreux zurück. Die Tickets dafür sind gratis und werden über Wettbewerbe auf den Social-Media-Kanälen des Festivals verlost, wie dieses mitteilte.

Wie an den vergangenen vier Ausgabe wird das Petit Palais zum Lake House, in dem verschiedene Räume zusammen ein eigenes Minifestival bilden. Das The Memphis widmet sich dem Jazz. Zu den Acts gehören hier aron! und Mei Semones aus den USA. Beide loten Grenzen zwischen Indie-Pop, Jazz und Bossa Nova aus. Auch das Zürcher Duo Samson Philipps, das den Jazz mit elektronischen Genres anreichert, tritt hier auf.

Mehr als die Hälfte aus der Schweiz

Im Lake House befindet sich weiter die La Bibliothèque, in deren Sammlung aus Büchern über Jazz, aktueller Musik und Vinylplatten geschmökert werden kann. Und das Kino (Le Cinéma) zeigt Mitschnitte vergangener Konzerte in der Festivalgeschichte sowie fiktionale und Dokumentarfilme.

Mehr als die Hälfte der Gratis-Acts kommen aus der Schweiz. Aus der jungen Popszene zählen Melicious aus Basel, die Newcomerin Milune aus Zürich oder die Rapperin und R’n’B-Künstlerin Cachita dazu.

Insgesamt umfasst das Gratisprogramm 140 Konzerte, 320 DJ-Sets und rund 240 weitere Aktivitäten, darunter Workshops, Jam-Sessions, Literaturveranstaltungen, eine Ausstellung zur 60. Ausgabe, Tanzkurse, Poolpartys, Silent Discos und Karaoke. Zum kostenpflichtigen Programm gehören Headliner wie Nick Cave, Raye, Moby oder Deep Purple. Das 60. Montreux Jazz Festival findet vom 3. bis 18. Juli statt.