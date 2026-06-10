15-Jähriger fährt in Winterthur Auto unter Drogeneinfluss

Keystone-SDA

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist in der Nacht auf Dienstag in Winterthur auf Strolchenfahrt gegangen. Dazu nahm er das Auto seiner Mutter. Die Stadtpolizei beendete den Ausflug.

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(Keystone-SDA) Mitten in der Nacht meldete eine Frau der Stadtpolizei, dass ihr Sohn soeben mit ihrem Auto weggefahren sei. Mehrere Patrouillen hätten umgehend die Suche nach dem Fahrzeug aufgenommen, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mit.

Wenig später konnte eine Patrouille das Auto auf der St.Gallerstrasse feststellen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizeimitarbeitenden den Jugendlichen schliesslich anhalten.

Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 15-Jährige nicht allein unterwegs war. Im Auto sassen auch vier Freunde im Alter von 14 bis 21 Jahren. Die Jugendlichen hatten Tabletten bei sich, die wahrscheinlich Betäubungsmittel waren. Auch einen grösseren Bargeldbetrag fanden die Polizisten.

Zwei der Insassen wurden wegen Verdachts auf Drogendelikte vorläufig festgenommen. Der 15-jährige Schweizer, der am Steuer sass, wird wegen Fahrens ohne Führerausweis und mutmasslich unter Drogeneinfluss angezeigt.