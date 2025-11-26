15-jähriger Fussgänger bei Verkehrsunfall in Birsfelden BL verletzt

Keystone-SDA

Ein 15-jähriger Fussgänger ist am Dienstagabend in Birsfelden BL durch ein auf der Rheinfelderstrasse fahrendes Auto verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.30 Uhr bei der Tramhaltestelle Salinenstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der 15-Jährige betrat zusammen mit einem Gleichaltrigen die Fahrbahn im Bereich des dortigen Fussgängerstreifens, wie es heisst. Beide seien in den Unfall verwickelt worden, einer habe Verletzungen erlitten und sei ins Spital gebracht worden.

Am Steuer des Autos sass ein 72-jähriger Mann, wie die Polizei schreibt. Er sei in Richtung Basel unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nach Zeugen.