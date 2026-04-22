15 Teams starten Architekturwettbewerb für neues Freiburger Spital

Keystone-SDA

15 multidisziplinäre Teams erarbeiten im Rahmen eines Architekturwettbewerbs Vorschläge für ein neues Akutspital in Freiburg. Die Freiburger Spitalgruppe HFR will mit einem Neubau im Gebiet Chamblioux-Bertigny im Süden der Agglomeration das veraltete Kantonsspital ersetzen.

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(Keystone-SDA) Im vergangenen Dezember lancierte HFR eine öffentliche Ausschreibung für das Projekt Zenith. Das Verfahren umfasst drei Stufen: eine vorgelagerte Auswahl und einen zweistufigen, anonymen Wettbewerb. Insgesamt 35 Architekten- und Planerteams bekundeten Interesse.

Eine elfköpfige Jury hat nun 15 Teams für die Teilnahme am Wettbewerb eingeladen, wie das HFR am Mittwoch mitteilte. Zunächst geht es darum, die grundlegenden Kriterien des Projekts zu definieren. Dazu gehören etwa städtebauliche und Mobilitätsfragen.

Diese Stufe dauert bis Anfang September 2026. Bis dahin reichen die Teams ein Dossier und ein Modell ein, in denen sie ihre Konzepte konkretisieren.

Anschliessend werden vier bis sechs Teams für die zweite Wettbewerbsstufe ausgewählt. In dieser Stufe werden die Teams von zusätzlichen Spezialistinnen und Spezialisten unterstützt, darunter technische Ingenieurinnen und Ingenieure, Sicherheitsfachleute sowie Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten. Der Entscheid über das Siegerprojekt soll im Juni 2027 gefällt werden.