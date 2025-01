16 neue Bernhardiner-Welpen in der Fondation Barry

Keystone-SDA

In der Fondation Barry in Martigny VS sind über die Festtage 16 Bernhardiner-Welpen zur Welt gekommen. Die beiden Mütter "Jazz du Grand St. Bernard" und "Muffin du Grand St. Bernard" brachten ihre ersten Würfe zur Welt.

(Keystone-SDA) Die dreijährige Jazz brachte an Weihnachten fünf Welpen zur Welt: einen Rüden und vier Hündinnen. Dies teilte die Fondation Barry am Donnerstag mit. Die junge Mutter passe bereits vorbildlich auf ihre kleinen Schützlinge auf, deren Namen alle mit dem Buchstaben «V» beginnen werden. Vater des Wurfs sei der 3,5-jährige Langhaarrüde Cancun.

Jazz ist eine preisgekrönte Hündin, wie die Fondation schrieb. Sie habe im vergangenen Juni den Titel «Best in Show» am Wettbewerb der Welt Union der St. Bernhard Clubs in Martigny gewonnen.

An Silvester habe dann die 2,5-jährige Langhaarhündin Muffin elf gesunde Welpen zur Welt gebracht: fünf Rüden und sechs Hündinnen. Alle Welpen aus dem zweiten Wurf werden Namen tragen, die mit «W» beginnen, wie es weiter hiess. Drei ihrer Welpen seien bei Jazz untergebracht worden, um die Würfe auszugleichen und die Fütterung «harmonischer zu gestalten».