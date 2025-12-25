19-Jähriger bei Rollerunfall in Heimisbach BE tödlich verletzt

In Heimisbach im Emmental ist an Heiligabend ein 19-jähriger Rollerfahrer tödlich verunglückt. Der junge Mann geriet mit seinem Fahrzeug in einen Bach. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag er später im Spital seinen Verletzungen.

(Keystone-SDA) Der Mann sei gemäss ersten Erkenntnissen auf der Hinderen Häntsche Richtung Heimisbach unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über den Roller verloren habe, teilte die Kantonspolizei Bern am Weihnachtstag mit. Die Meldung vom Unfall sei um 14.15 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Zunächst eilte dem Verunfallten den Angaben zufolge ein Passant zu Hilfe. Dieser habe auch die Rettungskräfte alarmiert.

Der Rollerfahrer wohnte laut Mitteilung im Kanton Bern und war Schweizer. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.