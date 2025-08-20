20-Jähriger auf Basler Dreirosenanlage mit Stichwaffe verletzt
Zwei Männer haben am Dienstagabend auf der Basler Dreirosenanlage einen 20-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei nahm nach einer Fahndung zwei Tatverdächtige fest.
(Keystone-SDA) Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 29 und 21 Jahren, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.
Zur Auseinandersetzung kam es um etwa 21.00 Uhr. Weshalb ein Streit ausbrach, ist gemäss Mitteilung unklar. Die Sanität lieferte den 20-Jährigen ins Spital ein.