The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

20-Jähriger auf Basler Dreirosenanlage mit Stichwaffe verletzt

Keystone-SDA

Zwei Männer haben am Dienstagabend auf der Basler Dreirosenanlage einen 20-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei nahm nach einer Fahndung zwei Tatverdächtige fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 29 und 21 Jahren, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

Zur Auseinandersetzung kam es um etwa 21.00 Uhr. Weshalb ein Streit ausbrach, ist gemäss Mitteilung unklar. Die Sanität lieferte den 20-Jährigen ins Spital ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
56 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft