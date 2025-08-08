202 Millionen Franken im Jackpot von Euro Millions
Bei der Lotterie Euro Millions hat am Freitag niemand die richtige Zahlenkombination erraten. Die Gewinn-Nummern wären 2, 12, 19, 34 und 44 sowie die Sterne 6 und 10 gewesen. Damit liegen bei der nächsten Ziehung am Dienstag 202 Millionen Franken im Jackpot.
(Keystone-SDA) Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein, wie Swisslos am Abend mitteilte.
