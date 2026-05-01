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25 Arbeiter und Firmenchef arbeiten in Bülach ZH am 1. Mai

Im Bezirk Bülach ZH hat die Polizei am Freitag nach einem Hinweis eine Firma kontrolliert. Im Unternehmen arbeiteten 25 Angestellte ohne Bewilligung am gesetzlichen Feiertag. Die Angestellten mussten ihre Arbeit beenden, und die verantwortliche Person wird angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Gegen 10.30 Uhr trafen Polizisten der Kantonspolizei bei der gemeldeten Firma auf etwa 25 Personen, die ihrer Arbeit nachgingen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Die verantwortlichen Personen konnte die erforderliche Bewilligung für die Arbeit an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen jedoch nicht vorweisen. Im Kanton Zürich ist der 1. Mai – Tag der Arbeit – ein gesetzlicher Feiertag.

Gemäss Arbeitsgesetz stoppten die Polizisten die Arbeiten und sorgten für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, wie es weiter hiess. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass bewusst auf die Einholung einer entsprechenden Bewilligung verzichtet worden sei.

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