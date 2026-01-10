The Swiss voice in the world since 1935
25-Jährige fährt Passanten in Buchs AG auf Fussgängerstreifen an

Keystone-SDA

Eine Autolenkerin hat am Freitagabend in Buchs AG einen 22-Jährigen auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Der Passant wurde dabei leicht verletzt. Die 25-jährige Lenkerin musste ihren Führerausweis abgeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fussgänger wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr auf der Rohrerstrasse in Buchs. Die Autolenkerin übersah beim Abbiegen von der Lenzburgerstrasse den Fussgänger.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

