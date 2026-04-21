25-Jähriger nach Tresor-Diebstahl in Chur festgenommen

Keystone-SDA

Ein 25-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag in Chur dank Insiderwissen den Tresor eines Lebensmittelgeschäfts beim Bahnhof ausgeräumt und tausende Franken gestohlen. Der Mann wurde kurz darauf festgenommen und ist geständig.

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(Keystone-SDA) Der Mann sei in die Büroräumlichkeiten des Lebensmittelbetriebs in der Bahnhofsunterführung eingedrungen, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mit. Dort habe er einen Tresor geöffnet und Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken entwendet.

Die Ermittlungen führten am Folgetag zur Festnahme eines 25-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Der Mann legte ein Geständnis ab. Er gab an, sich mittels Insiderwissen Zugang zu den Räumen sowie zum Tresor verschafft zu haben. Ein Grossteil des gestohlenen Geldes wurde sichergestellt.