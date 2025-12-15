29-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Zürcherischen Egg

Keystone-SDA

Ein 29-jähriger Arbeiter ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Egg im Kanton Zürich gestorben. Er wurde durch einen herabfallenden Kranarm getroffen. Die eigentliche Unfallursache war vorerst unbekannt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 10.30 Uhr waren Arbeiter mit einem Kranausleger eines Lastwagens daran, Kies auf ein Dach zu heben, wie die Kantonspolizei Zürich am Montagnachmittag mitteilte. Aus vorerst ungeklärten Gründen brach der Kranarm dabei auseinander.

Trotz Wiederbelebungsmassnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der getroffene Arbeiter noch auf der Unfallstelle. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde der Lastwagen mit dem Kranausleger zur weiteren Untersuchung sichergestellt.