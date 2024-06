31-jähriger Zürcher in Ponte Brolla TI tödlich abgestürzt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 31-jähriger Kletterer ist am Samstag in Ponte Brolla bei Locarno TI abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Er war am Abend nach einem Klettertag mit Bekannten als vermisst gemeldet worden.

Bei der Suche seien die Rettungskräfte im Gebiet Quarzader um 21.45 Uhr in einer Felswand auf den leblosen Körper gestossen, teilte die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mit. Nach ersten Erkenntnissen war der Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Zürich abgestürzt, als er auf einem Weg zurückging.