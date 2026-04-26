3300 Menschen besuchen das Basler BScene-Musikfestival

Keystone-SDA

3300 Menschen haben das Basler Musikfestival "BScene" besucht, wie das Organisationsteam am Sonntagmorgen mitteilte. Nach der letztjährigen Absage aufgrund finanzieller Probleme kehrte der Anlass zurück und fand erstmals auch im Baselbiet statt.

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(Keystone-SDA) Das Festival zählte mehr Besucherinnen und Besucher als in den vergangenen zwei Ausgaben, wie es im Communiqué heisst. Zwar konnte das «BSence» nicht mehr an die Zahlen mancher Ausgaben der 2000er- und 2010er-Jahre anknüpfen, doch es verzeichnete wieder einen Aufwärtstrend.

Das Festival fand von Mittwoch bis Samstag mit rund 50 Konzerten in 11 verschiedenen Clubs statt. Neu spielten auch Bands nicht nur in Basel, sondern auch in den beiden Liestaler Lokalen Hilmig und Guggenheim.

Das «BScene» feierte seinen dreissigsten Geburtstag. Es wurde 1996 ins Leben gerufen und erste Ausgabe ging 1997 über die Bühne. Der Fokus lag damals bei regionalen Bands, unter anderem bei Basler Hip-Hop-Pionierinnen und Pionieren wie Black Tiger und Luana. Als einzige Formation der ersten Stunde des Festivals trat die Britpop-Band Lovebugs an der diesjährigen Ausgabe erneut auf.

Längst ist das Festival international geworden. Bands aus der ganzen Schweiz wie auch aus Frankreich, Deutschland und Österreich waren an der diesjährigen Ausgabe zu hören. Es gab auch neue Bands aus der Region zu entdecken, die an ihren ersten Alben arbeiten, zum Beispiel Gina Pelosi und Jego.