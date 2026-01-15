35 neue Lottomillionäre in der Schweiz gekürt

Keystone-SDA

Die Lotterien Swisslos und Loterie Romande haben im vergangenen Jahr in der Schweiz 35 neue Millionäre hervorgebracht. Damit wurden 2025 genauso viele Menschen zu Lotto-Millionären wie schon Jahr davor, wie die Lotteriegesellschaft Loterie Romande mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vier von 35 wurden im vergangenen Jahr dank Euro Millions zu Millionären. Im Durchschnitt konnten dank Swiss Lotto jeden Monat mehr als zwei Personen den Jackpot knacken und sich eine oder mehrere Millionen Franken auf ihr Konto gutschreiben lassen, wie die Loterie Romande am Donnerstag weiter mitteilte.

Das Ende des Jahres 2025 war von einem hohen Jackpot geprägt: Am 5. November gewann ein Glückspilz 41 Millionen Franken, den fünftgrössten Gewinn in der Geschichte des Spiels.

Euro Millions erlebte laut Communiqué ein «aussergewöhnliches» Jahr 2025, geprägt von langen Jackpot-Zyklen, die mehrfach die Höchstgrenze von 250 Millionen Franken erreichten. Seit seiner Einführung im Jahr 2004 hat das Spiel, an dem neun europäische Lotterien teilnehmen, in der Schweiz 91 Millionäre hervorgebracht, davon 62 in der Deutschschweiz und im Tessin sowie 29 in der Romandie.