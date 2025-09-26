37-Jähriger bei Schussabgabe in Basel verletzt
In der Nacht auf Freitag ist in Basel ein 37-jähriger Mann bei einer Schussabgabe verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 01.00 Uhr auf der Höhe des Tramdepots an der Allschwilerstrasse/Morgartenring. Zwei Unbekannte gaben mehrere Schüsse ab und flüchteten.
(Keystone-SDA) Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation gebracht, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingesetzt. Der Tathergang und das Motiv sind unklar. Es werden Zeugen gesucht.