The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

37-Jähriger bei Schussabgabe in Basel verletzt

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag ist in Basel ein 37-jähriger Mann bei einer Schussabgabe verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 01.00 Uhr auf der Höhe des Tramdepots an der Allschwilerstrasse/Morgartenring. Zwei Unbekannte gaben mehrere Schüsse ab und flüchteten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation gebracht, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingesetzt. Der Tathergang und das Motiv sind unklar. Es werden Zeugen gesucht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft