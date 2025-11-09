42 Prozent mittelgrosser Firmen von globalen ESG-Regeln betroffen

Keystone-SDA

Fast 42 Prozent der mittelgrossen Unternehmen aus der Schweiz mit 50 bis 249 Mitarbeitenden sind direkt von internationalen ESG-Regulierungen betroffen. Dies geht aus einer neuen Studie der Fachhochschule Graubünden hervor.

(Keystone-SDA) Bei den kleineren KMU mit 10 bis 49 Mitarbeitenden liegt der Anteil bei 39 Prozent. Auch sie spüren zunehmend die Folgen von EU-Regulierungen wie der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung oder der Sorgfaltspflichtrichtlinie, etwa über Kundenanforderungen oder veränderte Marktbedingungen.

Der Bundesrat will die Unterstützung für KMU im Bereich der Nachhaltigkeit ausbauen. Er will bestehende Angebote verbessern und Informationsmaterial zu internationalen Vorgaben bereitstellen.