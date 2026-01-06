44-jähriger Autofahrer stirbt nach einem Selbstunfall in Wil SG

Keystone-SDA

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Montagabend nach einem Selbstunfall in Wil gestorben. Die Kantonspolizei St. Gallen vermutet ein medizinisches Problem als Auslöser des Unfalls.

(Keystone-SDA) Der Mann war auf der Zürcherstrasse in Richtung Münchwilen TG unterwegs. Aus mutmasslich medizinischen Gründen kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, schrieb die Kantonspolizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Er fuhr über eine Wiese, touchierte dabei Büsche und kollidierte mit einem Baum. Erst nachdem das Fahrzeug auch noch gegen zwei Strassenlaternen, eine Tafel und einen Robidog prallte, kam es zum Stillstand. Der Fahrer verstarb trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation noch auf der Unfallstelle.