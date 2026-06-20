57 Prozent der Mitarbeitenden wollen mehr Lohntransparenz

Keystone-SDA

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57 Prozent der Schweizer Angestellten fordern mehr Lohntransparenz. Das zeigt die Global Pay Transparency Survey des Beratungsunternehmens Mercer.

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(Keystone-SDA) Demnach erwarten neben 63 Prozent der Stellensuchenden auch mehr als die Hälfte der Beschäftigten hierzulande mehr Klarheit bei Vergütungsfragen.

Zwar macht die Schweiz laut der Studie Fortschritte bei der Verringerung der geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede, dennoch besteht weiterhin eine Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Zusätzlichen Handlungsdruck könnte die diesen Monat eingeführten EU-Vorschriften zur Entgelttransparenz erzeugen.

Gemäss Mercer sehen sich 60 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen gut auf globale Transparenzvorgaben vorbereitet. Damit liegt die Schweiz über dem internationalen Durchschnitt von rund 50 Prozent.

Gleichzeitig zeigt die Studie jedoch Nachholbedarf bei der Offenlegung von Gehaltsinformationen: 36 Prozent der hiesigen Unternehmen wollen intern und extern keine Lohnangaben veröffentlichen. Im europäischen Vergleich liegt dieser Wert über dem Durchschnitt von 27 Prozent.