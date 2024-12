64-Jähriger in Liechtenstein erstochen – Beziehungstat vermutet

Keystone-SDA

In Liechtenstein ist am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Mann getötet worden. Laut Polizei wurde der im Fürstentum Wohnhafte mit einem Messer erstochen. Die Ermittler vermuten eine Beziehungstat. Es werde nach einem grossgewachsenen mutmasslichen Täter gefahndet.

(Keystone-SDA) Die Landesnotruf- und Einsatzzentrale wurde gegen 14.40 Uhr von einer Zeugin über den Vorfall am Rheindamm in Gamprin-Bendern informiert, wie die Landespolizei Liechtenstein am Samstagabend weiter mitteilte. Der genaue Tathergang sowie die Fluchtrichtung und ein allfälliges Fluchtfahrzeug seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Gemeinsam mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen sei die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein mit den Spurensicherungs- und Tatortarbeiten beschäftigt, hiess es weiter.