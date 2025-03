66 Flüge von und nach Zürich wegen Warnstreik gestrichen

Keystone-SDA

Wegen eines Warnstreiks in Deutschland sind am Flughafen Zürich am Montag 66 Flüge gestrichen worden. Mehrere Fluggesellschaften waren betroffen, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret seien 34 Ankünfte und 32 Abflüge gestrichen, teilte die Sprecherin des Flughafen Zürichs auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Betroffen seien die Swiss, Easyjet, Eurowings und Lufthansa. Die Flüge hätten von oder nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt oder Hannover stattfinden sollen.

Die Mehrheit der Flüge sei bereits 24 Stunden im Vorfeld annulliert worden, so die Sprecherin. Passagiere seien von den Fluggesellschaften informiert worden, damit sie nicht an den Flughafen reisten. Reisende mit einem Transfer würden im Ausland oder in Zürich umgebucht. Der Flughafen rät Passagieren, sich im Vorfeld über ihren Flugstatus zu informieren.

Vom Flughafen Genf waren am Montag alle 14 Flüge nach Deutschland gestrichen, wie der Webseite des Flughafens zu entnehmen war.