The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

70 Personen bei Brand eines Kellers in Freiburg evakuiert

Keystone-SDA

Ein Kellerbrand in einer Liegenschaft hat am Samstagabend in Freiburg die Evakuierung von rund 70 Bewohnerinnen und Bewohnern ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einsatzzentrale sei kurz nach 19.00 Uhr über den Brand im Keller einer Liegenschaft an der Rue François-Guillimann informiert worden, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können.

Alle Personen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache wird gemäss Mitteilung derzeit ermittelt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft