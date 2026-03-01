70 Personen bei Brand eines Kellers in Freiburg evakuiert

Keystone-SDA

Ein Kellerbrand in einer Liegenschaft hat am Samstagabend in Freiburg die Evakuierung von rund 70 Bewohnerinnen und Bewohnern ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einsatzzentrale sei kurz nach 19.00 Uhr über den Brand im Keller einer Liegenschaft an der Rue François-Guillimann informiert worden, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können.

Alle Personen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache wird gemäss Mitteilung derzeit ermittelt.