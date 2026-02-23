74 Tote bei Festnahme von Drogenboss «El Mencho» in Mexiko

Keystone-SDA

Bei der Festnahme des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" und anschliessenden Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Verdächtigen sind mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien auch 25 Mitglieder der Nationalgarde sowie ein Justizvollzugsbeamter und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, sagte Sicherheitsminister Omar García Harfuch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntag hatten Soldaten versucht, «El Mencho» im westlichen Bundesstaat Jalisco festzunehmen. Dabei kam es zu heftigen Kämpfen. Der verwundete Anführer des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) wurde schliesslich ausgeflogen und erlag auf dem Weg nach Mexiko-Stadt seinen Verletzungen.

Daraufhin steckten mutmassliche Kämpfer des Verbrechersyndikats in mehreren Bundesstaaten Autos in Brand und blockierten zahlreiche Strassen. Ausserdem griffen sie Banken, Tankstellen und Geschäfte an.