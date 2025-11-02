79-Jähriger prallt in San Vittore GR mit Auto in Brückengeländer

Keystone-SDA

Ein 79-jähriger Lenker ist am Samstagnachmittag in San Vittore GR mit seinem Wagen in ein Brückengeländer gekracht. Der Mann verletzte sich dabei mittelschwer und musste ins Spital nach Bellinzona gefahren werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Fahrer war um 15.20 Uhr auf der Hauptstrasse von Bellinzona in Richtung San Vittore unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Bei der Anfahrt zu einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto geriet über einen abfallenden Grünstreifen auf einen parallel zur Hauptstrasse geführten Rad- und Fussweg und kollidierte mit einem Brückengeländer.