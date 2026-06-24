Aare in Bern so warm wie noch nie im Juni

Keystone-SDA

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Die Aare hat am Mittwoch in Bern eine historische Marke geknackt: Sie war so warm wie noch nie in einem Juni.

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(Keystone-SDA) Um 13.49 Uhr war der Fluss beim Marzilibad nach offiziellen Angaben 22,80 Grad warm. Der bisherige Juni-Messrekord wurde am 30. Juni 2025 mit 22,79 Grad erzielt.

Am 30. Mai hatte die Aare erstmals in diesem Jahr die 20-Grad-Grenze überschritten – so früh wie noch nie seit 1975.

Die Menschen pilgern während der laufenden Hitzewelle in Scharen an die Aare. In den städtischen Freibädern ist der Platz entsprechend knapp, insbesondere im Marzili, wo ein Teil der Fläche wegen Bauarbeiten derzeit nicht zur Verfügung steht. Selbst im Fluss herrscht zuweilen Dichtestress.

In den kommenden Tagen könnte sogar der ewige Temperaturrekord der Aare fallen. Dieser wurde am 4. August 2022 registriert, als der Fluss in Bern eine Höchsttemperatur von 24,12 Grad erreichte.