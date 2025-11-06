Aargauer Arbeitslosenquote stagniert bei 3,1 Prozent.

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau verharrt die Arbeitslosenquote seit fünf Monaten bei 3,1 Prozent. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen stieg im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 45 auf 12'191 Personen an. Die Quote liegt über dem Schweizer Mittelwert von 2,9 Prozent

(Keystone-SDA) Wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Donnerstag mitteilte, waren im Oktober dieses Jahres 1710 Personen mehr als arbeitslos registriert als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Quote hat sich innerhalb eines Jahres um 0,3 Prozentpunkte erhöht.

Die höchste Arbeitslosenquote wies im vergangenen Oktober der Bezirk Kulm mit 3,7 Prozent aus, gefolgt von den Bezirken Zurzach mit 3,5 Prozent und Zofingen mit 3,3 Prozent. Die tiefste Quote hatte der Bezirk Muri mit 2,0 Prozent, gefolgt von den Bezirken Laufenburg mit 2,8 Prozent und Bremgarten mit 3,0 Prozent.

Im Kanton Aargau war die Arbeitslosenquote zuletzt im Juni um 0,1 Punkte auf 3,1 Prozent gesunken.

Mehr Kurzarbeit, längere Jobsuche

Per Ende Oktober hatten im Aargau 38 Betriebe für insgesamt 1100 Mitarbeitende eine Bewilligung für Kurzarbeitsentschädigung. Das waren acht Betriebe und 100 Mitarbeitende mehr als im Vormonat, wie es hiess.

Durchschnittlich waren die im Oktober abgemeldeten Stellensuchenden 242 Tage auf Stellensuche. Das war ein Tag mehr als im Vormonat. Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie benötigten im Durchschnitt 307 Tage, um eine neue Arbeit zu finden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 250 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 120 Tage.