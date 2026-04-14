Aargauer Gerichte und Konkursamt stossen an ihre Belastungsgrenze

Keystone-SDA

Das Geschäftsvolumen der Aargauer Gerichte hat im Jahr 2025 deutlich zugenommen. Insgesamt verzeichneten die Gerichte und das Konkursamt 52'700 Falleingänge. Dies entspricht einer Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

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(Keystone-SDA) Besonders die elf Bezirksgerichte erreichten mit 45’245 Geschäften einen neuen Höchststand, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 der Gerichte Kanton Aargau hervorgeht.

Obwohl der Grosse Rat im Vorjahr zusätzliche Personalressourcen für die Bezirksgerichte bewilligt hatte, konnte die Zunahme der Fallzahlen nur teilweise kompensiert werden, wie es im Jahresbericht heisst. Mehrere Bezirksgerichte geben demnach an, an ihre Belastungsgrenze gestossen zu sein.

Beim Obergericht nahm die Zahl die anhängigen Verfahren um rund 13 Prozent zu. Besonders die Abteilung Zivilgericht verzeichnete mit 718 neuen Fällen die höchste Zahl der letzten zehn Jahre.

Auch erreichte die Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz (KEKA) mit 124 neuen Fällen einen historischen Höchststand seit der Einführung des neuen Rechts im Jahr 2013. Bei den Schlichtungsbehörden für Miete und Pacht gingen zudem 2865 Fälle ein.

Stau beim Konkursamt

Eine deutliche Zunahme der Arbeitslast meldete das Konkursamt. Der Hauptgrund für diese Entwicklung war eine Gesetzesänderung per Januar 2025: Öffentlich-rechtliche Forderungen, wie beispielsweise Steuerschulden, werden seither über den Weg des Konkurses statt wie bisher durch Pfändung eingetrieben. Für die Pfändung waren die Betreibungsämter zuständig gewesen.

Die Rechnung 2025 weist Ausgaben von 106,5 Millionen Franken und Einnahmen von 38,5 Millionen Franken aus. Der Deckungsgrad lag damit bei knapp 36,2 Prozent. Die Gerichte Kanton Aargau zählen 545 Mitarbeitende (414 Vollzeitstellen). Getragen wird der Betrieb von 545 Mitarbeitenden (ca. 414 Vollzeitstellen). Der Frauenanteil beträgt 71 Prozent.