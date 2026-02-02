Aargauer Polizei zieht fahrunfähige Lenker aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat am Wochenende mehrere fahrunfähige Personen im Strassenverkehr angehalten. Zwei Personen mussten ihren Führerausweis abgeben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei Verkehrskontrollen im ganzen Kanton fiel ihr demnach auf, dass viele Personen trotz deutlicher Alkoholisierung oder mutmasslichem Drogenkonsum ein Auto lenkten. Am frühen Sonntagmorgen zog sie innert zwei Stunden vier alkoholisierte Personen auf der Autobahn aus dem Verkehr. Insgesamt wurden rund ein Dutzend Fahrzeuglenkende gestoppt.

Die Polizei rief in Erinnerung, dass es Alternativen zum Selbstfahren gebe. Dazu gehörten öffentliche Verkehrsmittel, Taxis und nüchterne Freunde.