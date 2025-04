Ab Samstagnachmittag fahren wieder Züge nach Zermatt

Keystone-SDA

Zermatt ist ab Samstagnachmittag wieder mit der Bahn erreichbar. Der Walliser Ferienort war nach den heftigen Schneefällen vom Donnerstag längere Zeit auf dem Landweg nicht erreichbar.

(Keystone-SDA) Mehrere Personen würden bereits in der Umgebung des Bahnhofs auf ihren Zug warten, sagte die Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser auf Anfrage von Keystone-SDA.

Ab 14.30 Uhr verkehrten die Züge auf der Strecke Zermatt – Visp im Stundentakt, teilte die Matterhorn-Gotthard-Bahn am Samstag auf der Plattform X mit. Der erste Zug ab Visp fahre um 14.11 Uhr ab, der erste ab Zermatt um 14.37 Uhr. Das Bahnunternehmen warnte allerdings, es sei mit Wartezeiten zu rechnen. Auch der Shuttlezug zwischen Täsch und Zermatt verkehrt den Angaben zufolge ab 14.35 Uhr wieder gemäss Fahrplan. Ebenfalls offen ist die Strasse zwischen Visp und Täsch.

Auch die Zufahrt nach Saas Fee ist seit Samstag wieder möglich. Auf der Karte des Bundesamtes für Strassen (Astra) wurden zwischen Saas Fee und Visp VS keine Störungen mehr angezeigt.

Trotz der Entspannung der Lage rieten die Walliser Behörden am Samtsag weiterhin zur Vorsicht. Im Kanton gingen mehrere Lawinen nieder, vor allem im Oberwallis, wie Stève Léger, Sprecher der Kantonspolizei, am Samstag Keystone-SDA sagte. Das Risiko von Lawinen bleibe gross, da zwischen Samstag und Sonntag eine starke Schneeschmelze erwartet werde. Auch in Bezug auf umstürzende Bäume bestehe weiterhin Gefahr. Ansonsten sei die Lage jedoch «insgesamt eher gut», so Léger.

Längere Zeit gesperrt bleibt mit dem Tunnel am Grossen St.Bernhard eine der wichtigen Transitachsen vom Wallis nach Italien. Eine grosse Lawine hatte am Donnerstag eine Galerie auf der Walliser Seite des Tunnels auf einer Länge von 300 Metern beschädigt. Die Sperrung dürfte nach Behördenangaben bis mindestens am kommenden Freitag bestehen bleiben.