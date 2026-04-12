Abgewehrter und vollendeter Raubüberfall in Basel

Keystone-SDA

Am Freitag und Samstag ist es in Basel zu zwei Raubüberfällen gekommen: Ein Überfall auf eine 79-jährige Frau konnte vereitelt werden, bei einem weiteren wurde einer 16-jährigen Jugendlichen das Mobiltelefon entrissen, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Am Samstagabend um 22.50 Uhr habe eine Frau an der Drahtzugstrasse versucht, der 79-Jährigen die Handtasche zu entreissen, heisst es in der Mitteilung. Als Passanten eingegriffen hätten, habe die Täterin von ihrem Opfer abgelassen und sei geflohen.

Die Polizei hat gemäss Communiqué kurze Zeit später eine Tatverdächtige festnehmen können. Bei der Festgenommenen handle es sich um eine 38-jährige Frau aus Marokko.

Zu keiner Festnahme kam es bislang bei einem weiteren Raubüberfall am Freitag um 21.00 Uhr an der Strassburgerallee. Dort sei eine 16-Jährige von einem Mann von hinten angefallen worden, der ihr das Mobiltelefon entrissen habe. Das Opfer sei bei der Tat leicht verletzt worden, teilte die Polizei weiter mit.

Der Täter habe auf einem Velo die Flucht ergriffen. Die Staatsanwaltschaft sucht nach Zeugen.