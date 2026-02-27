Abwasser gelangt in Winterthur-Sennhof in Schutzzone

Keystone-SDA

In Winterthur-Sennhof ist am Freitagmittag Abwasser in eine Gewässerschutzzone ausgetreten. Laut Stadtpolizei Winterthur wurde mindestens eine Abwasserdruckleitung beschädigt. In mehreren Gemeinden sollen die Bewohner nun Wasser sparen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vom Sparaufruf betroffen sind neben Sennhof die Gemeinden Zell, Wila, Turbenthal und Weisslingen, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitagnachmittag mitteilte. Mit dem Wassersparen sollen die Abwassermengen bis auf weiteres reduziert werden. Das Trinkwasser sei jedoch nicht gefährdet, hielt die Stadtpolizei fest.

Die gegen 11.30 Uhr beschädigte Abwasserleitung führt aus dem Tösstal Richtung Winterthur. In Sennhof wurde die Linsentalstrasse für Abpumparbeiten gesperrt. Die Ursache für den Austritt wird noch abgeklärt.