Abwasser verunreinigt Fluss Albeuve in Epagny – Fische sterben

Keystone-SDA

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Gestern hat Abwasser in Epagny FR den Fluss Albeuve verunreinigt. Dabei sind mehrere Fische gestorben, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde habe daraufhin das Baden in dem Gewässer untersagt. Das Abwasser stammte von einer Einleitungsstelle, die an das kommunale Netz angeschlossen war. Diese Leitung sei flussaufwärts verstopft gewesen, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mit.

Ein von der Gemeinde beauftragtes Unternehmen konnte die verstopften Leitungen wieder freimachen. Der Wildhüter stellte den Tod mehrerer Fische fest. Eine Untersuchung durch das Amt für Umwelt sei derzeit im Gange. Die genaue Ursache der Verstopfung werde noch ermittelt.