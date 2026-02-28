Abwasseraustritt in Winterthur-Sennhof ist gestoppt

Keystone-SDA

Der Austritt von Abwasser in Winterthur-Sennhof ist in der Nacht auf Samstag gestoppt worden. Der Aufruf zum Wassersparen in mehreren Gemeinden galt damit nicht mehr, wie ein Sprecher der Stadtpolizei Winterthur auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(Keystone-SDA) Wassertechnisch sei alles wieder in Ordnung, sagte der Sprecher der Stadtpolizei nach 1 Uhr nachts. Die Linsenstalstrasse bleibe am Samstag bis auf Weiteres gesperrt.

In Winterthur-Sennhof war am Freitagmittag Abwasser in eine Gewässerschutzzone ausgetreten. Mindestens eine Abwasserdruckleitung wurde nach Angaben der Stadtpolizei beschädigt. Das Trinkwasser sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

Um die Menge an Abwasser zu reduzieren, wurde die Bevölkerung von Sennhof sowie die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Zell, Wila, Turbenthal und Weisslingen zwischenzeitlich zum Wassersparen aufgerufen.