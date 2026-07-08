Adrian Nussbaum will den Sprung in die Regierung schaffen

Keystone-SDA

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Adrian Nussbaum will Luzerner Regierungsrat werden. Der Seetaler erklärte am Mittwoch in einer Mitteilung, er verfüge über das nötige Rüstzeug für das Amt.

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(Keystone-SDA) Nussbaum präsidiert die Mitte-Fraktion im Luzerner Kantonsrat, dem er seit 2015 angehört. Der 47-jährige Hochdorfer ist Steuerexperte und Geschäftsführer eines Treuhandunternehmens.

In der Mitteilung bezeichnete sich Nussbaum als «politischer Allrounder mit Steckenpferd Finanzen». Seine Schwerpunkte sieht er bei gesunden Kantonsfinanzen, verlässlichen Rahmenbedingungen sowie Investitionen in Sicherheit, Bildung und Infrastruktur.

Regierungsrat Reto Wyss (Mitte) stellt sich bei den Gesamterneuerungswahlen im März 2027 nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Der Finanzdirektor ist das einzige Mitglied der Luzerner Regierung, das auf eine weitere Amtszeit verzichtet. Michaela Tschuor (Mitte), Fabian Peter (FDP), Ylfete Fanaj (SP) und Armin Hartmann (SVP) haben ihre erneute Kandidatur angekündigt.

Die Mitte des Kantons Luzern entscheidet an ihrer Nominationsversammlung vom 12. Oktober in Willisau über die Nachfolge von Reto Wyss.