Das Biberli hat den schweizweiten Durchbruch als Zwischenmahlzeit längst geschafft.

Praktisch in jeder Deutschschweizer Beiz findet man die Appenzeller Spezialität neben Salzstängeli und Pommes Chips als kleinen Snack im Regal.

Schon im 16. Jahrhundert seien findige Appenzellerexterner Link auf die Idee gekommen, Honigteig mit einer Nussfüllung zu kombinieren und das Gebäck mit einer Prägung zu versehen. Bekannt ist der Biber auch seiner Verpackung wegen: Echte Appenzeller Bauernmalereien zieren sie.

Die Appenzeller sind Geheimniskrämer: Nicht nur die Rezeptur des berühmten Appenzeller Käses ist geheim, sondern auch die genaue Gewürzmischung der Appenzeller Bärli-Biberli.

